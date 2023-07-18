Власники столичного банку допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже ₴5 млрд.

До організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники “відмили” майже 5 млрд гривень. За даними джерел LB.ua серед правоохоронців, йдеться про “Айбокс Банк”.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у “призначенні” платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій “відсоток”, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову. Комплексні заходи проводили у взаємодії з Національним банком, Державною податковою службою і Державною службою фінансового моніторингу за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.