Внаслідок ДТП у Миколаївському районі загинули троє людей, у тому числі неповнолітня (фото)

27 червня, близько 17:40 на автодорозі Н-11 «Дніпро–Миколаїв» поблизу селища Виноградівка Миколаївського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Peugeot та вантажівки DAF.

Унаслідок зіткнення транспортних засобів 41-річний водій Peugeot та дві його пасажирки 39 та 15 років загинули на місці події, керманич вантажівки не постраждав.

Наразі на місці автопригоди працювали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління обласного главку поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагічної події.

Попередньо слідчі кваліфікували подію за ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб».

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками, або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном: 050 013 01 48 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області