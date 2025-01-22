Внаслідок ДТП в Дубенському районі Рівненщини травмувалися дев’ятеро осіб (фото)

Чотирьох пасажирів мікроавтобуса медики госпіталізували до лікарні, двоє з них наразі перебувають у реанімації в тяжкому стані.

Автопригода сталася вчора, 20 січня, близько 12:50 у селі Птича на автодорозі «Київ-Чоп».

Слідчий Дубенського РВП встановив, що водій автомобіля «Toyota Sequoia», 60-річний житель Миколаївської області, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом «Renault Master», під керуванням 37-річного житомирянина.

Унаслідок ДТП травм зазнали водії обох транспортних засобів. Також травмувалися й семеро пасажирів «Renault Master», усі є жителями Житомирської області.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України.

Відділ комунікації поліції Рівненської області