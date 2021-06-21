Внаслідок конфлікту на дорозі у жителя Южноукраїнська два брати на BMW відібрали ВАЗ

Сьогодні, 20 червня, до відділення поліції №3 Вознесенського районного управління надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що близько 12 години дня він разом із дружиною рухались на власному автомобілі марки ВАЗ-21099 у напрямку селища Костянтинівка, коли їх наздогнав BMW, порушуючи правила дорожнього руху, створив аварійну ситуацію, тим самим спровокував дорожньо-транспортну пригоду.

Заявник зупинився, вийшов із автомобіля, щоб дізнатися причину такої поведінки на дорозі та пересвідчитись у наявності чи відсутності механічних пошкоджень свого авто, у цей час назустріч йому вийшли нетверезі водій та пасажир BMW. Чоловіки почали конфліктувати, побили керманича ВАЗівки, а потім сіли в автомобіль заявника і поїхали, залишивши потерпілого та його дружину на дорозі.

Впродовж години транспортний засіб знайшли за орієнтуванням оперативні співробітники відділення поліції неподалік місця скоєння злочину. Викрадачів правоохоронці розшукали в Южноукраїнську.

23-річних зловмисників, рідних братів, слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК.

ВАЗ поліцейські оглянули та вилучили, після проведення відповідних слідчих дій автомобіль повернуть законному власнику.

Нині поліцейським відомі декілька фактів причетності братів до вчинення інших протиправних дій на території міста Южноукраїнськ. Стосовно одного з братів раніше вже було відкрито кримінальне провадження за хуліганство (ч. 2 ст. 296 ККУ) й наразі за цим фактом триває досудове розслідування.

За процесуальної підтримки Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення чоловікам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 ККУ «Незаконне заволодіння транспортним засобом», санкцією якої передбачено покарання до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації Миколаївської області