Внаслідок неналежного виконання службових обов’язків лікарем «швидкої» загинула жінка

За процесуального керівництва Козелецької окружної прокуратури завершено досудове розслідування щодо лікаря невідкладної швидкої допомоги за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді смерті людини (ч. 1 ст. 140 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що влітку минулого року лікар невідкладної швидкої допомоги, неналежно виконуючи свої обов’язки, внаслідок недбалого ставлення до них, ігноруючи «Посадову інструкція лікаря з медицини невідкладних станів виїзної бригади», недостатньо якісно провів обстеження хворої та встановив неправильний діагноз, у зв’язку з чим не прийняв вчасно рішення про її негайну госпіталізацію.

Допущені лікарем порушення надання медичної допомоги зумовили значне відтермінування надання хворій вкрай необхідної стаціонарної медичної допомоги та надало інфекційному захворюванню можливість надалі прогресувати, що стало причиною настання смерті потерпілої.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За інформацією Козелецької окружної прокуратури