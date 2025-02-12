Внаслідок пожежі у геріатричному пансіонаті на Одещині загинуло троє людей

До робіт залучені слідчі та криміналісти криміналістичної лабораторії ГУНП в Одеській області, рятувальники та лабораторія Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На жаль, на місці пожежі виявлено тіла трьох чоловіків, попередньо мешканців пансіонату, віком 53,76 та 77 років, які самостійно не пересувалися. У рамках провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України, їх направлено на судово-медичну експертизу. Крім того, слідчими призначено низку інших судових експертиз, зокрема пожежно-технічну та експертизу безпеки життєдіяльності.

Поліцейські опитують 17 евакуйованих громадян, які наразі перебувають у лікарні, встановлюють додаткових очевидців та свідків події, вивчають вилучену документацію щодо правової діяльності підприємства. Слідство триває.

Нагадаємо: займання в одноповерховій будівлі геріатричного пансіонату в Березівському районі сталося вчора, 11 лютого, близько 21:00.

Відділ комунікації поліції Одещини