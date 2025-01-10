Внаслідок російської агресії об’єктам природно-заповідного фонду України на Миколаївщині завдано шкоду майже на ₴300 млрд. 

Спеціалізованими екологічними прокуратурами Офісу Генерального прокурора та Миколаївської обласної прокуратури ініційовано проведення спільних засідань комісії з визначення фактів заподіяння шкоди та збитків територіям і об’єктам природно-заповідного фонду Миколаївської області, а також їх масштабів, спричинених збройною агресією рф. Цю комісію створено Миколаївською обласною військовою адміністрацією.

Члени робочої групи спільно з прокуратурою розробили процедуру застосування Протоколу Берклі для фіксації шкоди та збитків від пожеж на території Національного природного парку «Білобережжя Святослава», Регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса» та Чорноморського біосферного заповідника упродовж 2022–2023 років.

Розрахунки збитків, проведені спеціалістами Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, базувалися на даних дистанційного зондування, включно з космічними знімками, картами загального враження у військовий період, додатковими письмовими матеріалами тощо.

Унаслідок військової агресії рф територія Кінбурнського півострова зазнала руйнівних наслідків через бойові дії — 96% його сухопутної території знищено вогнем. Зокрема:

• у межах Регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса» пожежами знищено 602,1 га лісів та іншої рослинності;

• у межах Чорноморського біосферного заповідника — 121,7 га;

• у межах Національного природного парку «Білобережжя Святослава» — 6865,6 га.

За результатами спільної роботи прокуратури, Державної екологічної інспекції, членів комісії та за активної участі Миколаївської обласної військової адміністрації розраховано розмір шкоди, зумовленої забрудненням атмосферного повітря через викиди забруднюючих речовин на земельних ділянках. Загальна сума збитків склала майже 300 млрд грн.

Зібрані матеріали разом із актом фіксації шкоди та розрахунками збитків направлено до експертної установи в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 КК України для подальшого використання як докази завданих збройними формуваннями рф збитків.

Миколаївська обласна прокуратура