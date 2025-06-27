Внаслідок стрілянини на Соборній площі в Одесі було поранено чоловіка

Повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102 близько 20:00 години від очевидців.

Наразі на місце скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції.

За попередньою інформацією правоохоронців, у місцевого мешканця стався конфлікт із невідомими, в ході якого його було поранено зі зброї.

Потерпілого доправлено до лікарні. Інші учасники інциденту з місця події втекли.

Поліцейські встановлюють всі обставини події та її учасників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Одеське районне управління поліції № 1