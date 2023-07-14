Внаслідок стрілянини, що сталась вчора у Лебедині на Сумщині, поранено двоє осіб (фото)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та проводять спеціальну операцію по встановленню і затриманню причетних.

До поліції надійшло повідомлення про двох поранених за невідомих обставин чоловіків. На місце події негайно виїхали правоохоронці. За попередніми даними, подія сталась у лісовому масиві на околицях міста. Стрільбу відкрили із однієї автівки по двом іншим.

Внаслідок чого поранення отримали 40-річний та 25-річний чоловіки, які були госпіталізовані до лікарні. Особи, які відкрили вогонь з місця події зникли.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 15, п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство двох осіб). Слідство триває.

Працівники поліції проводять спеціальну операцію по встановленню всіх учасників перестрілки.

До перестрілки може бути причетним раніше судимий Ощєпков Роман Олександрович, 06.05.1974 р.н., мешканець с. Михайлівка Сумського району. На вигляд близько 50-ти років, зріст 165-170 см, худорлявої тілобудови, волосся світле, коротке з залисиною спереду. Пересувався на автомобілі «Audi» сірого кольору, номерний знак ВМ 8861 СТ. Зловмисник небезпечний, може мати при собі вогнепальну зброю.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваного або його можливе місце перебування, негайно повідомте про це на лінію 102 або за телефоном 0668607142. Анонімність гарантуємо.

Відділ комунікації поліції Сумської області