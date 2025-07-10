Внаслідок зіткнення рейсового автобуса та легковика на Львівщині травмовані 32 людини (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 липня, близько 20.10, на автодорозі «Львів-Шегині» поблизу села Родатичі Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій рейсового автобуса VDL сполученням «Чернігів-Прага», 48-річний житель Чернігова, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Audi А4 під керуванням 33-річного мешканця одного з сіл Львівського району. Внаслідок зіткнення автобус з’їхав у кювет та перекинувся. В салоні перебували 65 пасажирів.

Внаслідок ДТП за медичною допомогою звернулася 51 особа: 49 пасажирів і другий водій автобуса та водій легковика. З них 30 пасажирів автобуса, жителі України віком від восьми до 69 років, а також водій легковика та другий водій автобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів. Серед потерпілих – восьмирічний хлопчик та 17-річна дівчина, мешканці Київської області. У 19 осіб медики травм не виявили.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області