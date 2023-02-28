Вночі росіяни влучили у частину ДСНС у Святогірську: один рятувальник загинув, четверо поранені

У ніч на 28 лютого ворог влучив у частину ДСНС у Святогірську Донецької області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Вночі росіяни обстріляли Святогірськ, поцілили у частину ДСНС – за попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені”, – написав очільник ОВА.

Він зазначив, що це усвідомлений і цинічний удар не по військовим, а по тим, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Курахівку на Донеччині, відомо про одного загиблого. // LB.ua