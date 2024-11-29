Вносили неправдиві дані до реєстру для привласнення лісопродукції: кіберполіцейські викрили злочинну групу

Керівник однієї з філій державного підприємства Житомирщини залучив трьох підлеглих до схеми з привласнення деревини. Використовуючи службове становище, зловмисники вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів та Єдиної державної системи електронного обліку деревини. У такий спосіб організатор заволодів продукцією на понад півмільйона гривень.

Кіберполіцейські спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора та за участі Департаменту внутрішньої безпеки Держпідприємства «Ліси України» припинили злочинну діяльність службовців лісового господарства.

Встановлено, що організував схему незаконного привласнення лісопродукції керівник однієї з філій ДП «Ліси України» в Житомирській області.

Для реалізації свого наміру та приховання злочину чоловік задіяв трьох підлеглих. Останні вносили до офіційних документів та в Єдину державну систему електронного обліку деревини (ЄДСЕОД) завідомо неправдиві відомості щодо товщини стовбурів та розряду висот дерев. У такий спосіб вони умисно занижували очікуваний об’єм деревини, що має бути отриманий в результаті вирубки.

Крім того, в рубку було відведено якісну деревину, що не підлягала санітарній рубці.

Надалі на підставі таких документів філією отримано лісорубний квиток зі зменшеним на 230 м куб (приблизно 10 вантажних автомобілів) фактичним об’ємом відведеної під порубку деревини загальною вартістю понад пів мільйона гривень.

Завдяки своєчасним діям правоохоронців, які анулювали лісорубний квиток, організатор схеми не встиг розпорядитись вказаною деревиною в особистих інтересах.

У ході розслідування керівнику філії лісового господарства оголошено підозру за фактом незакінченого замаху на привласнення службовою особою чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України), а трьом його спільникам — за фактом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Тривають слідчі дії.

Департамент кіберполіції Національної поліції України