Внутрішня безпека Нацполіції викрила співробітників патрульної поліції на хабарництві

Неправомірну вигоду співробітники відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції вимагали з підприємців за погодження проєктної документації при будівництві доріг. За сприяння керівництва Нацполіції України, оперативники ДВБ НПУ задокументували на одержанні хабарів працівника Департаменту та начальника відділу БДР УПП у Кіровоградській області.

Внутрішня безпека Нацполіції встановила інформацію щодо одного зі співробітників відділу БДР Департаменту патрульної поліції НПУ на причетності його до корупційних дій. Зокрема поліцейський вимагав хабаря у директора однієї з фірм за погодження проєктної документації на об’єкти будівництва та реконструкції доріг. На аналогічних протиправних діях оперативники Кіровоградського управління ДВБ НПУ викрили начальника відділу БРД обласного Управління патрульної поліції.

За сприяння керівництва Національної поліції України, зібрані матеріали внутрішня безпека НПУ скерувала до Державного бюро розслідувань, де під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України розпочато кримінальне провадження.

На одержанні 2 000 доларів США неправомірної вигоди працівники ДВБ НПУ, ДБР та Офісу ГПУ затримали 39-річного співробітника Департаменту патрульної поліції. Предмет злочину вилучено. Поліцейського затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі ДБР готують йому вручення підозри за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Також задокументовано отримання хабаря – 14 000 гривень – посадовцем патрульної поліції Кіровоградщини, який він вимагав з підприємця за безперешкодне погодження проєктів на встановлення рекламних носіїв. За місцем служби поліцейського проведено санкціоновані обшуки, готується оголошення про підозру.

У разі доведення вини фігурантам корупційних дій загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України