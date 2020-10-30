Внутрішня безпека поліції Львівщини припинила діяльність організованої злочинної групи наркоторгівців

На Львівщині група осіб — колишні правоохоронці та військові — налагодила схему придбання, зберігання та збуту наркотиків. Розповсюджували заборонений товар серед мешканців Стрийщини. Організатор групи наразі вже затриманий.

У поле зору оперативників Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України потрапила група осіб, яка налагодила схему збуту наркотиків на території Стрийського району, що на Львівщині.

Організаторами наркоугроповання виявилися 36-річний чоловік та 32-річна жінка. Спільники розповсюджували марихуану та амфетамін серед місцевих мешканців. До злочинної діяльності залучили ще двох чоловіків, які виконували роль наркокур’єрів. Крім цього, встановлено, що змовники збували заборонений товар ще й військовослужбовцям однієї з частин Збройних Сил України та колишнім поліцейським.

Клієнти могли придбати наркотики за попередньою домовленістю з рук в руки та за місцем проживання наркоділків. Гроші за товар торгівці наркотиками приймали готівкою або переказом на банківські картки.

За фактами, викритими внутрішньою безпекою НПУ, слідчі ГУНП у Львівській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Оперативники Львівського управління ДВБ НПУ, слідчі поліції Львівщини, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, провели 13 санкціонованих обшуків за місцем мешкання та у транспортних засобах фігурантів. Під час заходів виявлено та вилучено марихуану та амфетамін, електроні ваги, зброю та набої до неї, комп’ютерну техніку, банківські картки та гроші.

Наразі одного з організаторів злочинної групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому та трьом його спільникам слідчі поліції Львівщини вже вручили підозри за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. За оборудки з наркотичними засобами та психотропними речовинами змовникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до 12 років з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України