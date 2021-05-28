Во дворе столичного дома неизвестные устроили погром автомобилей (фото)

В ночь на пятницу, 28 мая, на Оболони в Киеве неизвестные побили припаркованные автомобили.

Об этом сообщает «Kyiv Operative».

Инцидент произошел на ул. Александра Архипенко, 5. Утром владельцы пяти дорогих иномарок обнаружили на своих авто бытые стекла. У одного из автомобилей в лобовом стекле торчало мусорное ведро, второй — еще и закидали мусором.

Судя по фото, иномарки были припаркованы в разных местах. Некоторые стояли рядом с другими авто, которые злоумышленники не тронули. Фото пятого автомобиля, который повредили, не опубликовано.

Водители ищут свидетелей, которые могут помочь в поимке злоумышленников. Неизвестно, обращались ли пострадавшие в полицию. // «Апостроф»