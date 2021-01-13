Во Львове четырех человек будут судить за изготовление «метадона» в лаборатории вуза

В суд направлено обвинительное заключение в отношении четырех участников организованной преступной группы с межрегиональными связями, которых подозревают в изготовлении «метадона» в лаборатории одного из львовских вузов.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

«Львовской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех участников организованной преступной группы с межрегиональными связями, которые наладили сеть по изготовлению, фасовки, перемещению и сбыту особо опасных наркотических средств (ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 317 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, заведующий лабораторией одного из львовских вузов наладил системное производство на территории университета «метадона» для дальнейшей реализации по всей территории Украины. А остальные трое участников группы, среди которых владелец и работники кальян-бара во Львове, сбывали наркотик в заведении и через Интернет-магазин, отправляя по почте по предварительной предоплате.

«В августе 2020 года во время передачи очередной партии изготовленной «продукции» организатора и трех участников группировки задержали и изъяли наркотики», — отмечается в сообщении.

Так, в целом задокументировано причастность обвиняемых к 25-ти эпизодам противоправной деятельности, в частности изготовления и сбыта «метадона» общим весом более 4,5 кг, стоимость которого на «черном рынке» составляет около 2,7 млн грн, а также к содержанию мест для незаконного производства наркотических средств и психотропных веществ.