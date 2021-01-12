Во Львове мужчина расстрелял охранника на ярмарке

Злоумышленник уже задержан полицией и вскоре суд изберет ему меру пресечения.



Во Львове 45-летний посетитель Рождественской ярмарки расстрелял охранника. Об этом сообщает APnews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

11 января между мужчиной и охранником возник конфликт, во время которого он выстрелил из револьвера в направлении мужчины, причинив ему телесные повреждения.

По факту преступления следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Позже злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПКУ вскоре суд изберет ему меру пресечения. Правоохранители изъяли оружие, из которого был осуществлен выстрел, и направили его на экспертное исследование.