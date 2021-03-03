Во Львове судят проповедника, подозреваемого почти в 150 изнасилованиях

Во Львове начался суд над мужчиной, которого подозревают в почти 150 случаях изнасилования несовершеннолетних.

Об этом сообщает «Сегодня».

46-летний подозреваемый на протяжении многих лет организовывал детский лагерь и там принуждал школьниц к половому контакту. Известно как минимум о шести жертвах – сейчас они уже совершеннолетние, но на момент преступления им было по 10-14 лет.

Мужчина, представляясь верующим христианской церкви, ходил по школам и привлекал детей к участию в возглавляемой им молодежной организации, умел произвести хорошее впечатление и на родителей детей», – рассказала журналистам Мирослава Степанюк, заместитель начальника отдела следственного управления полиции Львовщины.

В декабре 2019 года в полицию обратилась одна из его жертв. Когда Ирину изнасиловал педофил, девушке было всего 11 лет. Во время расследования правоохранителям удалось найти доказательства еще десяти подобных случаев. Первые эпизоды датированы еще 2005 годом.