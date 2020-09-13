Во Львове жестоко избили двух мужчин: один из них умер, другой – в коме

Во Львове жестоко избили двух мужчин. Один из избитых от полученных травм скончался на месте происшествия, другой — госпитализирован и находится в коме, передает ГУ НП во Львовской области.

«12 сентября около 17.00 в полицию поступило сообщение о том, что в заброшенном здании на улице Богдана Хмельницкого во Львове было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В другой комнате этого же здания находился еще один мужчина с многочисленными телесными повреждениями», — говорится в сообщении.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, оперативники уголовного розыска, сотрудники других служб и подразделений полиции Львовской области, а также патрульные полицейские.

Правоохранители установили личность погибшего, 70-летнего львовянина и его товарища — также жителя Львова в возрасте 64 года, которого медики госпитализировали. Сейчас он находится в коме. Также предварительно медики установили, что мужчины были жестоко избиты, сообщили в ГУ НП.

«Проведенными мероприятиями было установлено, что телесные повреждения погибший и его товарищ могли получить во время конфликта с неизвестными мужчинами, которые жестоко избили их. Благодаря профессиональной и слаженной работе сотрудников всех подразделений полиции, а также четкой координации действий, уже через несколько часов оперативники уголовного розыска Шевченковского отдела полиции установили личности и задержали 16-летнего львовянина и жителя Жовкивского района в возрасте 18 лет, причастных к совершению этого преступления», — рассказал глава полиции Львовской области Василий Виконский.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет им меры пресечения.

Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до десяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. // УНН