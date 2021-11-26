Водій буде відповідати за п’яне ДТП, внаслідок якої загинула жінка

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури 30-річному жителю м. Вінниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).

Слідством установлено, що увечері 18 листопада 2021 року підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем марки «Mercedes-Benz», рухаючись по проїжджій частині на Старому місті обласного центру, допустив наїзд на жінку, яка переходила з одного боку вулиці на іншу та в руках вела велосипед.

У результаті ДТП потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до її смерті в лікувальному закладі.

Сьогодні, 24 листопада, за клопотанням Вінницької окружної прокуратури рішенням Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Згідно з ч. 3 ст. 286-1 КК України за інкримінований злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури