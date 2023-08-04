Водій із 3,13% алкоголю у крові пропонував поліцейським ₴20 тисяч за нескладання протоколу

Тепер окрім адміністративної відповідальності, керманич нестиме ще й кримінальну. За пропозицію неправомірної вигоди працівникам поліції йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

У смт Теплик Гайсинського району за порушення правил дорожнього руху працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 61-річного киянина, який керував автомобілем ВАЗ-2170. У ході спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

Результати освідування керманича показали наявність у його організмі 3,13 проміле алкоголю.

Попри неодноразові попередження з боку правоохоронців про настання кримінальної відповідальності за пропозицію неправомірної вигоди поліцейським, чоловік продовжував свої протиправні дії та за 20 000 гривень намагався «домовитися» за непритягнення його до відповідальності.

За пропозицію неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України) поліцейські Відділення поліції № 1 Гайсинського РУП розпочали кримінальне провадження та склали відносно водія протокол за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції у Вінницькій області