Водій на «BMW», тікаючи від патрульних, протаранив «Ford», після чого збив трьох жінок

Автопригода сталась вчора, 9 червня, близько 18-ї години в селі Фонтанка.

Попередньо встановлено, що 34-річний водій легковика «BMW», тікаючи від патрульних, на одному з перехресть здійснив зіткнення з автівкою «Ford», після чого наїхав на трьох жінок, які в цей час переходили дорогу по пішохідному переходу.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішоходи та водій «BMW» з різними тілесними ушкодженнями були доправлені до лікарні. Життю потерпілих нічого не загрожує. Після огляду лікарів двоє жінок від госпіталізації відмовилися. Водій «Ford» не постраждав.

У керманича «BMW» відчувається запах алкоголю з ротової порожнини. У нього відібрані біологічні зразки для встановлення стану сп’яніння. Наразі він перебуває в лікарні.

Як встановили слідчі, чоловік не мав права керувати автомобілем відповідної категорії, за що вже притягувався до відповідальності за ч. 2 ст. 126 КУпАП. Крім того, раніше він також притягувався до адміністративної відповідальності за нетверезе водіння (ч. 1 ст. 130 КУпАП) та кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом та крадіжку (ч. 2 ст. 289 та ч. 3 ст. 185 ККУ).

На місці автопригоди працює слідчо-оперативна група.

Після встановлення всіх обставин події їй буде надана правова кваліфікація.

Відділ комунікації поліції Одеської області