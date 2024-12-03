Водій п’яний та не мав права керувати: у ДТП в Луцькому районі постраждали жінка та двоє дітей (фото)

Аварія трапилася у неділю, першого грудня, на автодорозі Ківерці – Рожище, неподалік села Клепачів. 28-річний водій автомобіля Nissan не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок цього – троє пасажирів транспортного засобу, 38-річна жінка, 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до медзакладів обласного центру.

Водія автомобіля після надання медичної допомоги відпустили додому. За кермом він перебував у стані сп’яніння, окрім того, чоловік не мав права керування транспортним засобом.

На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Сектор комунікації поліції Волинської області