Водій трамвая, який п’яним збив жінку-пішохода, проведе за ґратами 4 роки

За публічного обвинувачення прокурорів Франківської окружної прокуратури міста Львова 50-річного львів’янина визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху під час керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілій тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Призначене покарання – 4 роки позбавлення волі. Крім цього чоловіка позбавлено права керувати транспортними засобами на 6 років.

Прокурором доведено, що у жовтні 2024 року чоловік керував трамваєм у стані алкогольного сп’яніння. Порушуючи правила дорожнього руху, засуджений не зупинився перед пішоходом.

Внаслідок чого водій здійснив наїзд на 45-річну жінку, яка переходила проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.

Відтак потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження. Зокрема, відкриту черепно-мозкову травму та множинні переломи ребер та ніг.

На момент ДТП в салоні трамвая перебували пасажири, які і викликали швидку допомогу.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури