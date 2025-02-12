Водій відповість за п’яну ДТП, в якій загинув чоловік та травмувалися двоє підлітків

Ювенальними прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть чоловіка та тілесні ушкодження середньої тяжкості двом підліткам (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

ДТП сталась у січні минулого року на території Антонінської громади Хмельницького району.

Суттєво перевищивши швидкість до 190 км/год, водій втратив контроль в управлінні автомобілем «Jeep», його «винесло» на узбіччя, де відбулось зіткнення з деревом.

Внаслідок цього один з пасажирів загинув, а двоє дівчат травмувались та проходили тривалу реабілітацію.

Рівень алкоголю у крові 30-річного винуватця ДТП перевищував дозволену норму в 6 разів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими ГУНП в області.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури