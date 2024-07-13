Водій-втікач збив військовослужбовця та залишив помирати на узбіччі

12 липня близько 21:35 на вулиці Богдана Хмельницького смт Комишуваха невідомий водій автомобіля “Toyota Hilux” скоїв наїзд на військовослужбовця, коли той йшов узбіччям дороги в попутному напрямку руху.

Водій, не зупиняючись, покинув місце події. Від отриманих травм пішохід помер на місці.

Поліцейські докладають усіх зусиль для розшуку автомобіля, який має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало.

Закликаємо всіх, хто міг бути свідком події або може надати будь-яку інформацію про місцезнаходження автомобіля “Toyota Hilux” темного кольору з пошкодженнями, повідомити за номером: +38(061)-434-19-16 або 102.

Важлива будь-яка інформація, яка допоможе знайти винуватця та притягнути його до відповідальності за вчинений злочин.

Поліція Запорізької області