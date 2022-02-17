Водій, який після ДТП побився з патрульними в Чернігові, виявився працівником поліції

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 9 лютого.

Інцидент трапився у ніч 7 серпня 2020 року, близько 1 години, по проспекту Перемоги, 139, неподалік будівлі Деснянського суду Чернігова. Біла Toyota Camry врізалася в електроопору і дорожній знак.

Свідком події стала дівчина, яка їхала зі своїм знайомим на мотоциклі. За кілька хвилин до зіткнення вони розминулися з цією машиною. Свідок пояснила, що водій в автомобілі був сам, вийшов та почав знімати номери, мав намір тікати.

Хтось викликав поліцію і потім приїхали друзі водія. Чоловік почав відходити від машини до будівлі суду. За ним пішли двоє поліцейських. Поліція запитувала, хто був за кермом і свідок вказала на обвинуваченого.

На законну вимогу патрульного не покидати місце пригоди громадянин не реагував та у відповідь почав погрожувати фізичною розправою та нецензурно лаятися, демонстрував неповагу до правоохоронця.

У подальшому чоловік ударив поліцейського в щелепу і завдав не менше двох ударів по тулубу, схопив за руку і повалив на асфальт. Пізніше медики діагностували у потерпілого садна, крововилив на підборідді та пошкодження зв’язок правого плечового суглобу, що є лекими тілесними ушкодженнями.

До патрульного підбіг напарник і застосував сльозогінний газ. На громадянина наділи кайданки.

У суді чоловік заперечив, що бив працівника поліції. Він пояснив, що по дорозі наче наїхав на перешкоду, відпала деталь від автомобіля і той став некерований, тому не вдалося уникнути зіткнення зі стовпом. Обвинувачений зізнався, що збрехав ніби водій кудись відійшов, бо хотів поговорити з працівниками поліції без фіксування розмови на камеру. Перейшов дорогу на тротуар до суду, щоб подалі від людей поспілкуватися з поліцейським. Він просив патрульного вимкнути нагрудну камеру, щоб пояснити ситуацію про те, що автомобіль належить його брату, який є державним службовцем, і щоб всі матеріали щодо ДТП складались на нього, тобто обвинуваченого, як на винуватця ДТП. Поліцейський відмовився виключати камеру і тоді він сам протягнув руку до камери. Вважає, що потерпілий поліцейський неправильно відреагував на його дії і взяв за руки, зробив підніжку, тому він впав, а зверху впав поліцейський. На його думку, патрульні не мали підстав надівати на нього кайданки.

Обвинувачений заперечив, що був п’яний, бо в подальшому так і не притягнувався до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані.

Суду представлено запис камери відеоспостережння, яким підтверджується факт ДТП за участі автомобіля білого кольору. Зафіксовано також, що обвинувачений знаходився поруч із машиною.

На відеозаписі з нагрудної камери зафіксовано вимогу поліцейського до обвинуваченого повернутися на місце для встановлення обставин ДТП. Чоловіку пояснюється, що свідки вказали на нього як на особу, що була за кермом автомобіля. Але обвинувачений відмовляється і неодноразово просить вимкнути камеру. Поліцейський каже, що не може цього зробити, посилаючись на відповідний наказ, просить чоловіка бути обережним, повідомляє, що має зброю, і попереджає про можливе застосування сили та затримання. Потім відеозображення зникло, однак чути звук, який свідчить про елементи боротьби. Обвинувачений у відверто образливій формі висловлюється на адресу поліцейських, коли надівають кайданки, погрожує насильством, кажучи, що «один отримав, зараз отримає і інший». При цьому чути вигуки нецензурної лексики з боку обвинуваченого

З’ясувалося, що агресивний чоловік сам був діючим працівником поліції — дільничним офіцером сектору превенції Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області. Після нічного інциденту в нього на роботі призначили службове розслідування. Через 10 днів дисциплінарна комісія повідомила, що співробітник має бути звільнений з правоохоронного органу.

Водночас суд зазначає, що відомості про місце роботи обвинуваченого не мають «інформативного навантаження для доведення винуватості» в даній справі.

Колишнього правоохоронця засудили до 1 року обмеження волі — це покарання він відбуватиме у виправному центрі.