Водій, який вранці в’їхав у магазин в Рогатині, виявився серійним злодієм з Одеси (фото)

Поліцейські Прикарпаття затримали серійника, який обкрадав елітні автомобілі.

Про це повідомила Поліція Івано-Франківської області, пише Голос-Інфо.

До поліції Івано-Франківщини впродовж листопада 2020 року, січня та березня поточного року надходили повідомлення про крадіжки фар та інших запчастин з автомобілів елітних марок.

Зокрема, 13 березня до правоохоронців звернувся мешканець обласного центру та повідомив, що впродовж ночі невідома особа викрала передні фари з автомобіля «Порш Панамера».

Оперативні працівники провели ряд слідчо-розшукових заходів: опитали потерпілих, ймовірних свідків та проаналізували відео камер спостережень. Їм вдалося вийти «на слід» зловмисника та встановити транспортний засіб, на якому він пересувається.

Уранці 14 березня працівники карного розшуку ГУНП в області спільно з працівниками управління патрульної поліції зупинили автомобіль «Хюндай» на виїзді з Івано-Франківська. Водій, зрозумівши, що його затримують, почав тікати та умисно спричинив тілесні ушкодження одному з правоохоронців.

Рухаючись зі швидкістю понад 190 км/год, зловмисник протаранив декілька шлагбаумів та пошкодив службовий автомобіль.

Переслідуючи втікача, поліцейські в Рогатині затримали водія, який не впорався з керуванням та здійснив аварію.

Зловмисником виявився 30-річний уродженець Одеської області, впродовж певного періоду неодноразово приїжджав на територію західного регіону, зокрема й в Івано-Франківську область. Здійснював злочини вночі, обкрадав автівки елітних марок, а викрадені запчастини продавав. Тільки за одну фару міг отримати близько 30 тисяч гривень.

Фігуранту інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 Ст. 345 Кримінального Кодексу України. На цей час вирішується питання про затримання його у порядку статті 208 КПК України.

Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.