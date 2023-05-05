Водій, який збив людину та втік з місця ДТП, отримав реальний строк замість умовного

За принципової позиції прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури до 5 років позбавлення волі засуджено водія, який у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на пішохода та втік з місця злочину.

Подія мала місце у Маловисківському районі. Потерпілий чоловік похилого віку у результаті ДТП отримав тяжкі тілесні ушкодження.

За інформацією процесуального прокурора по справі Ігоря Васильківа у цій справі прокуратура відстояла свою послідовну й непохитну позицію, пройшла дві судові інстанції, і домоглась для винуватця аварії справедливого покарання.

Районний суд, розглядаючи справу, не взяв до уваги беззаперечні докази вини водія, які були надані прокурором, і виніс обвинуваченому вирок, не пов’язаний з позбавленням волі. Прокурор не погодився з таким м’яким рішенням суду, зважаючи на тяжкість скоєного.

Незаконність, необґрунтованість і невмотивованість рішення суду першої інстанції слугувало приводом до подання прокурором апеляційної скарги.

Днями колегія суддів Кропивницького апеляційного суду скаргу прокурора задовольнила. У справі проголошено новий вирок – 33 річного водія визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами строком на 2 роки.

Кіровоградська обласна прокуратура