Водій, який збив людину та втік з місця ДТП, отримав реальний строк замість умовного

Published

За принципової позиції прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури до 5 років позбавлення волі засуджено водія, який у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на пішохода та втік з місця злочину.

Подія мала місце у Маловисківському районі. Потерпілий чоловік похилого віку  у результаті ДТП отримав тяжкі тілесні ушкодження.

За інформацією  процесуального прокурора  по справі  Ігоря Васильківа у цій справі прокуратура відстояла свою послідовну й непохитну позицію, пройшла дві судові інстанції, і домоглась для винуватця  аварії справедливого покарання.

Районний суд, розглядаючи справу, не взяв до уваги  беззаперечні докази вини водія, які були надані прокурором, і виніс обвинуваченому вирок, не пов’язаний з позбавленням волі. Прокурор не погодився з таким м’яким рішенням суду, зважаючи на тяжкість скоєного.

Незаконність, необґрунтованість і невмотивованість рішення суду першої інстанції  слугувало приводом до подання прокурором апеляційної скарги.

Днями колегія суддів Кропивницького апеляційного суду скаргу прокурора задовольнила. У справі проголошено новий вирок  –  33 річного водія визнано винним  в інкримінованих злочинах та засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами  строком на  2 роки.

Кіровоградська обласна прокуратура

Like

Tags:

You may also like...