Водійка напідпитку скоїла ДТП із трьома транспортними засобами

У Вараші вчора, близько 21:10 що водійка автомобіля «Opel», 45-річна місцева жителька, під час обгону допустила зіткнення із попутним легковиком «Austin Rover», під керуванням 22-річного варашівця.

Продовжуючи рух, водійка зіткнулася з двома мотоциклами.

Внаслідок ДТП травмувалися жителі райцентру: 18-річний водій двоколісного «Voge» та 20-річний пасажир: їх із травмами різного ступеню госпіталізували до лікарні.

Встановлено, що кермувальниця легковика перебувала в стані алкогольного спʼяніння: огляд у медзакладі показав 3,04 проміле.

Триває досудове розслідування за ч.1 ст. 286 КК України.

Поліція Рівненської області