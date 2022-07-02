Водійка, яка в’їхала в храм у Тернополі, лікувалася від наркозалежності і отримала нову підозру

Тернопільський міськрайонний суд продовжив термін дії обов’язків Ірині Скрабут-Яворській, яка перед Великоднем в’їхала на автомобілі в Архикатедральний собор у центрі Тернополя.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 23 червня.

Жінка зобов’язана прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, не відлучатися за межі Тернополя без дозволу слідчого, прокурора чи суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання пройти курс лікування від наркологічної залежності, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Зазначимо, що термін досудового розслідування у цій справі обмежений трьома місяцями та закінчується 25 липня 2022 року. Відтак захисник Володимир Рубінський заперечував щодо клопотання прокурора в частині строку дії обов’язків на два місяці. Адвокат повідомив, що його підзахисна пройшла курс лікування від наркозалежності і просив суд змінити запобіжний захід із застави на особисте зобов’язання, виключити обов’язок не залишати межі Тернополя без дозволу слідчого, прокурора чи суду. Оскільки підзахисна має на меті продовжувати лікування від наркологічної залежності за межами Тернопільської області. Однак суд на це не погодився.

Крім того, у червні слідство повідомило громадянці нову підозру, додавши до статті 178 Кримінального Кодексу України «Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків» ще одну статтю — ч. 3 ст. 298, тобто умисне пошкодженя пам’ятки національного значення. Тепер жінці загрожує суворіше покарання — до 5 років позбавленні волі. Справу вже незабаром можуть передати до суду.

Нагадаємо, резонансна аварія на Тернопільщині сталася у ніч на 23 квітня, перед самим Великоднем. Водійка, керуючи автомобілем Audi, протаранила двері Архикатедрального собору в центрі міста. Вона в’їхала у храм та розтрощила плащаницю і престол. Після ДТП жінку затримали та госпіталізували. Як виявилося, це була місцева стоматологиня. 25 квітня їй вручили підозру. На автомобіль наклали арешт. Водійка була у стані наркотичного сп’яніння, що підтвердили результати токсикологічної експертизи — у сечі виявили амфетамін.

27 квітня Ірині Скрабут-Яворській обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави розмірі 49 тис. 620 грн. та покладенням ряду обов`язків. Як повідомили згодом у відділі комунікації поліції Тернопільської області, заставу підозрювана внесла у той же день, коли з’явилася ухвала суду.

Також суд розглянув постанову стосовно водійки і визнав її винною в адмінправопорушенні. А саме в керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння. Жінку оштрафували на 17 тис. грн та заборонили керування транспортом на один рік.

До слова, після резонансної ДТП в тернопільській Катедрі встановили тимчасові скляні двері. Зруйновані двері передали на реставрацію. За словами настоятеля отця Ореста Павліського, цим дверям стільки ж років, скільки й собору, який збудований у XVIII столітті.

Євгенія Цебрій, для сайту «Судовий репортер»