Водійське посвідчення за 10-17 тис. гривень, перереєстрація авто в обхід черги – 5 тис. – повідомлено про підозри трьом учасникам схем

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом особам, які за гроші допомагали майбутнім водіям скласти іспити в Територіальних сервісних центрах МВС (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Охочі отримати водійське посвідчення категорій «С» та «СЕ» без фактичного відвідування автошколи, щоб успішно скласти теоретичні та практичні іспити, мали заплатити від 10 до 17 тис. гривень.

За даними слідства, за таку суму підозрювані обіцяли вплинути на посадових осіб Територіальних сервісних центрів у місті Києві та Київській області та гарантували складання іспитів з першої спроби.

Організатор іншої схеми, затриманий у Голосіївському районі, використовуючи свої зв’язки у сервісному центрі МВС, допомагав швидко перереєструвати автомобіль в обхід електронної черги. Такі послуги він оцінив у 5 тис. гривень.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста чоловіку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях проводять слідчі Печерського та Голосіївського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури