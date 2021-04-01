Водитель, который «под кайфом» совершил смертельное ДТП, осужден на 10 лет

Маньковский районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы мужчину, который под амфетамином совершил ДТП, в котором погибли 4 человека, среди которых малолетний и еще двое несовершеннолетних были тяжело травмированы.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черкасской областной прокуратуры.

«При принципиальной позиции прокурора отдела защиты интересов детей Черкасской областной прокуратуры, которую принято во внимание судьей, приговором Манковского районного суда 30.03.2021 водитель признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины, и приговорен к максимальной мере наказания за это преступление в виде 10 лет лишения свободы, лишен права управлять транспортными средствами на срок три года и удовлетворены гражданские иски потерпевших», — говорится в сообщении.

Так, 22 мая 2020 года около 10:00, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser-200, двигаясь по автодороге сообщением «Киев-Одесса», находясь под действием амфетамина, совершил выезд на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes Vario, в результате чего последний автомобиль перевернулся, в дальнейшем VIP-автомобиль столкнулся с автомобилем ВАЗ 21114.

Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ 21114, среди которых один малолетний ребенок, погибли на месте происшествия, два несовершеннолетних пассажира из указанного транспортного средства получили тяжелые телесные повреждения.