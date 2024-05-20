Водія «BMW», за вини якого загинула півторарічна дитина – поміщено під варту, без права внесення застави

Дорожня аварія сталася 17 травня на Броварському проспекті у Києві. Керманич «BMW», виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із автомобілем «Changan». Від удару водій «Changan» втратив курсову стійкість та зіткнувся з «Chevrolet Aveo», який рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП загинула дівчинка 2022 року народження, а також травмувались водій та вагітна пасажирка «Chevrolet Aveo».

Наразі, затриманому у порядку ст. 208 КПК України водієві іномарки оголошено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Шевченківський районний суд м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Загалом, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва