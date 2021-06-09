Водія, причетного до ДТП з двома загиблими, відправили за ґрати на 8,5 років

Прокурори Одеської обласної прокуратури підтримували публічне обвинувачення у суді стосовно водія, причетного до ДТП зі смертельними наслідками у Київському районі міста (ч. 3 ст. 286 КК України).

Вироком Київського районного суду м. Одеси правопорушника визнано винним та засуджено до 8 років 6 місяців ув’язнення.

Нагадаємо, що у березні 2018 року чоловік, за кермом «Toyota Tercel», перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння та рухаючись з перевищенням швидкості по вул. Д. Донського, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. Від сильного удару автомобіль перевернувся.

Два пасажири, які сиділи на задньому сидінні, загинули на місці від отриманих травм.

Слід зазначити, що водій неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабежі.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури