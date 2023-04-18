Водія судитимуть за ДТП із загиблим та двома травмованими (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася у лютому 2022 року на автомобільній дорозі М-13 Кропивницький-Платонове.

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Добровеличківського району за фактом порушення ним правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть одного потерпілого та тілесні ушкодження двом іншим потерпілим (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, обвинувачений, перебуваючи за кермом автомобіля «Skoda superb», рухався в напрямку Кропивницького. У салоні авто перебувало ще троє пасажирів. Чоловік перевищив безпечну швидкість та втратив контроль над керуванням. Машину занесло, відкинуло на узбіччя, та у подальшому легковик наїхав на дерево. Удар був такої сили, що автомобіль відкинуло від місця зіткнення більш ніж на 50 метрів.

У результаті аварії один пасажир загинув на місці події, а двоє інших отримали значні тілесні ушкодження.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП України в Кіровоградській області.

Коментар

Ігор Васильків, процесуальний прокурор: «Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд. Упродовж досудового розслідування водій не визнавав свою провину у ДТП, прагнув уникнути покарання та усіляко намагався перекласти вину на загиблого пасажира. Власне цим і зумовлена тривалість розслідування. Однак, слідством здобуто беззаперечні докази його вини, які підкріплені висновками низки експертиз. Обвинувальний акт наразі скеровано на розгляд суду. Обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі та позбавлення права керування транспортними засобами».

Кіровоградська обласна прокуратура