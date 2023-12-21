Водія судитимуть за скоєння ДТП, в якій загинули четверо людей (фото)

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Черкащини скерували до суду справу щодо водія, якого обвинувачують у смертельній ДТП на Уманщині. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

Автопригода сталася 26 червня на автодорозі «Стрий-Ізварине», біля селища Бабанка Уманського району. Водій порушив правила дорожнього руху в результаті чого, в’їхав у припаркований вантажний автомобіль Renault.

На місці аварії загинула 16-річна дівчина та ще троє пасажирів.

Ще чотирьох постраждалих, серед яких троє неповнолітніх, з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували до лікарні.

Кермувальнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт щодо винуватця аварії скеровано до суду для прийняття рішення.

Відділ комунікації поліції Черкаської області