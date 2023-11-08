Водія судитимуть за смертельну ДТП на трасі «Одеса–Рені», внаслідок якої загинули 6-річна дівчинка з батьками та бабусею

Ювенальні прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Чернігівщини за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула ціла родина (ч. 3 ст. 286 КК України).

Слідством встановлено, що у липні цього року водій автопоїзда з напівпричепом-зерновозом, рухаючись по автодорозі сполученням «Одеса – Рені», не обрав безпечної швидкості та, не впоравшись із керуванням авто, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із позашляховиком.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій позашляховика, його 6-річна донечка, дружина та теща.

Досудове розслідування – ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури