Водія Toyota, який спричинив смертельну ДТП на проспекті Шухевича, заарештовано на 2 місяці

Шевченківський районний суд м. Києва у повному обсязі задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці 29-річному водію, який в ніч на 15 березня 2021 року спричинив ДТП зі двома загиблими у Деснянському районі столиці.

Як повідомлялося, 29-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем Toyota Land Cruiser, протаранив автомобіль Skoda Favorit, який зупинився на червоний сигнал світлофора перед перехрестям.

Внаслідок ДТП водій та пасажирка автомобіля Skoda Favorit загинули на місці.

Дії 29-річного підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура