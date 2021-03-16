Водія Toyota, який спричинив смертельну ДТП на проспекті Шухевича, заарештовано на 2 місяці

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Шевченківський районний суд м. Києва у повному обсязі задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці 29-річному водію, який в ніч на 15 березня 2021 року спричинив ДТП зі двома загиблими у Деснянському районі столиці.

Як повідомлялося, 29-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем Toyota Land Cruiser, протаранив автомобіль Skoda Favorit, який зупинився на червоний сигнал світлофора перед перехрестям.

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Внаслідок ДТП водій та пасажирка автомобіля Skoda Favorit загинули на місці.

Дії 29-річного підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура

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