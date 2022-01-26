Водія, який 15 років переховувався після ДТП з двома загиблими, випустили з СІЗО

Олега Струня, обвинуваченого у смертельній ДТП на Тернопільщині 15 років тому, апеляційний суд звільнив під домашній арешт.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 20 січня.

Струнь зобов’язаний прибувати до суду за кожною вимогою, не відлучатись з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу суду. Йому заборонено спілкуватися зі свідками та потерпілими. Він повинен здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Апеляція не погодилась із тим, що ризик переховування обвинуваченого не зменшився. Попри те, що чоловік тривалий час переховувався від правоохоронних органів та перебував у міжнародному розшуку, від добровільно прийшов у поліцію із зізнанням у скоєному. За понад 15 років з моменту ДТП будь-яких інших злочинів він не вчинив. Вже минули строки давності притягнення його до відповідальності за аварію з двома загиблими і йому не загрожує будь-яке покарання. Тому колегія суддів вважає, що запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту забезпечить належну процесуальну поведінку обвинуваченого та нівелює ризику впливу ним на свідків чи потерпілих.

Нагадаємо, смертельна аварія сталася у передмісті Тернополя — селі Петрикові в жовтні 2005 року. Водій «Опеля» збив на узбіччі дороги 17-річну Світлану Козлюк і 16-річну Наталію Гнатієвич та з місця події втік.

За кермом був колишній податківець Олег Струнь. Його оголошували у міжнародний розшук. Чоловіка не могли знайти 15 років. За інформацією потерпілих, він переховувався у Росії. Тільки 29 червня минулого року чоловік сам прийшов у поліцію та зізнався у скоєному. Кримінальне провадження щодо 41-річного Олега Струня відновили та вручили йому підозру.

У вересні минулого року справу передали до суду і Олег Струнь утримувався під вартою.

Під час підготовчого засідання захисник Борис Шкільняк клопотав звільнити Сруня від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Однак суддя Любомир Базан відмовив у задоволенні клопотання через передчасність і призначив судовий розгляд.

Наразі суд вже перейшов до стадії допиту потерпілих та свідків. У попередньому засіданні допитали сестру-близнючку загиблої у аварії дівчини. Вона була на місці ДТП одразу через кілька хвилин після того, як усе сталося.

Потерпілі хвилюються, що перебуваючи на волі, Олег Струнь може знову втекти або переховуватися від суду.

В одному із засідань обвинувачений вперше за весь час попросив вибачення у рідних загиблих дівчат, кажучи, що не мав злого умислу.

Наступне засідання планується 9 лютого.