Водія, який п’яним переїхав лежачого на дорозі чоловіка, відправили за ґрати на 6 років

20 червня Теплицький районний суд засудив керманича, який переїхав лежачого на дорозі жителя села Петрашівка та втік з місця аварії.

Нагадаємо подія трапилася 22 червня 2021 року близько 5.00 в селі Петрашівка Соболівської територіальної громади. Тіло 45-річного без однак життя виявили місцеві мешканці.Оглянувши місце події, слідчі та криміналісти встановили, що чоловік міг загинути у результаті наїзду на нього автомобіля.

Згідно з висновком проведеної судово-медичної експертизи, потерпілий помер в результаті внутрішньої кровотечі, спричиненої наїздом автомобіля.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 24-річний житель сусіднього села, який скоїв ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

На підставі зібраних слідством доказів суд першої інстанції визнав фігуранта винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України (Залишення в небезпеці) та за ч. 3 ст. 286-1 кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, суд призначив остаточне покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області