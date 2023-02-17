Водія, який, перебуваючи «під кайфом», спричинив смертельну ДТП, засуджено до 9 років позбавлення волі
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Обухівської окружної прокуратури судом визнано винним чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі двох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).
Йому призначено покарання – 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.
Прокурори у суді довели, що у серпні 2020 року чоловік, керуючи автомобілем марки «Skoda Octavia А7» в стані наркотичного сп’яніння, рухався зі сторони м. Обухова в напрямку м. Києва.
Не дотримуючись безпечної дистанції водій допустив зіткнення з автомобілем «ЗАЗ 1102», який здійснював поворот на перехресті. Від зіткнення автомобіль перевернувся на дах і виїхав на смугу зустрічного руху.
Внаслідок ДТП від отриманих травм водій та пасажир автомобіля «ЗАЗ 1102» загинули.
До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під ватрою.Tweet