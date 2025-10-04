Водія, який у Києві побив і залишив без допомоги непритомного велосипедиста, взято під варту

4 жовтня 2025 року, за клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, 44-річному мешканцю Київської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Термін діі запобіжного заходу – до 31 жовтня 2025 року.

Вчора затриманому повідомили про підозру за ч.3 ст. 135 КК України, а саме у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні є керівник Подільської окружної прокуратури міста Києва Дмитро Кутовий.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва між 44-річним водієм Mercedes – Benz G-500 та 40-річним велосипедистом виник конфлікт через паркування транспортного засобу на велосмузі.

Роздратований зауваженням водій завдав велосипедисту кілька ударів по обличчю. Потерпілий втратив свідомість і впав на асфальт. Після цього нападник відтягнув непритомного чоловіка до узбіччя та поїхав з місця конфлікту.

Його дії одразу кваліфікували як умисне завдання велосипедисту тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Розслідування проводять слідчі Подільського УП у м.Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури