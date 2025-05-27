Водія, який у стані сп’яніння збив на смерть жінку на Березняках, засудили до 7,5 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок 24-річному водієві, який у грудні 2024 року в стані алкогольного сп’яніння збив жінку та втік з місця аварії (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).

Встановлено, що водій автомобіля «Toyota Camry» рухався Дніпровською набережною з перевищенням швидкості та на регульованому пішохідному переході скоїв наїзд на 52-річну жінку, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. Від отриманих травм вона померла.

Крім того, водій «Toyota Camry» скоїв зіткнення з автомобілем «Hyundai», водій та пасажирка якого не постраждали.

Після цього винуватець ДТП покинув машину, яку він орендував для роботи таксистом, та втік з місця пригоди, однак згодом був затриманий працівниками поліції.

У суді обвинувачений свою вину визнав. Вироком Дніпровського районного суду його засуджено до 7,5 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура