Водія засуджено до 9 років ув’язнення за «п’яну» ДТП, в якій загинув мотоцикліст

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок водієві, який у стані алкогольного сп’яніння здійснив зіткнення з двома мотоциклами (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

ДТП сталася в липні 2023 року на площі Галицькій у Києві. Внаслідок зіткнення автомобіля «Пежо» з двома мотоциклами їх водії з тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні. Наступного дня один із них від отриманих травм помер.

У крові водія автомобіля виявили 2,49 проміле алкоголю.

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва обвинуваченого водія автомобіля визнано винним та засуджено до 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ Нацполіції у м.Києві.

До набуття вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Київської міської прокуратури