Водію «Mercedes G 500», який цієї ночі п’яним скоїв смертельну ДТП, повідомлено про підозру

За даними слідства, водій автомобіля «Mercedes G 500» на заокругленні проїзної частини не впорався з керуванням та правою боковою частиною машини наїхав на металевий відбійник.

Аварія сталася 22 серпня 2024 року близько 23 години на з’їзді з вул. Богатирської у на проспект Степана Бандери у м.Києві.

Внаслідок ДТП 28-річний пасажир автомобіля, який перебував на задньому сидінні машини, загинув на місці аварії. Водій та ще двоє пасажирів значних травм не отримали.

Прилад Драгер зафіксував в крові водія 1,49 проміле алкоголю.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури водію автомобіля «Mercedes G 500» повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, вчиненого у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель людини (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Також йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Київська міська прокуратура