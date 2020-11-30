Водію повідомлено про підозру за фактом вчинення ДТП, в якій загинув капітан поліції

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури 35-річному жителю Миколаївської області, повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даним слідства, 27 листопада 2020 року на автодорозі села Білоусівка водій вантажного контейнеровоза з причепом, не впорався з керуванням та здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним фургоном марки «Iveco», під керуванням 37-річного співробітника Новодністровського відділення поліції.

У результаті зіткнення капітан поліції помер, а 25-річна пасажирка, теж працівниця поліції, отримала численні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

За попередньою інформацією водій контейнеровоза був тверезим.

30 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП в Чернівецькій області, за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.