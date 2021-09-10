Водію, який пропонував 15 тисяч гривень хабаря поліцейським, загрожує кримінальна відповідальність

Судом позбавленого права керування транспортними засобами 33-річного водія мікроавтобуса Peugeot поліцейські зупинили 9 вересня у смт Муровані-Курилівці. Щоб уникнути відповідальності, правопорушник запропонував інспекторам групи реагування патрульної поліції неправомірну вигоду. Для документування цього злочину на місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Спілкуючись з водієм, поліцейські встановили, що у вересні минулого року 33-жмеринчанина суд позбавив права керування транспортними засобами за водіння у стані сп’яніння. Під час складання адміністративних матеріалів за статтею 126 КУпАП, яка передбачає штраф в розмірі 20400 гривень, водій запропонував поліцейським 15 тисяч гривень неправомірної винагороди.

Чоловіка неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за такі його дії, однак він продовжував пропонувати поліцейським гроші.

Для документування злочину інспектори викликали слідчо–оперативну групу поліції.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За таке правопорушення передбачено покарання — до 4 років позбавлення волі.

На водія автомобіля поліцейські склали протоколи за ч.4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) Кодекс України про адміністративні правопорушення. Транспортний засіб затриманий.

Відділ комунікації поліції Вінницької області