Водію, який під дією наркотиків та алкоголю вчинив у Києві смертельну ДТП, загрожує до 10-ти років ув’язнення )фото)

Аварія сталася восени минулого року у Подільському районі столиці. Тоді, водій автомобіля «Honda Civic» скоїв зіткнення з іншим легковиком, внаслідок чого тяжко травмував чоловіка та жінку, яка невдовзі загинула.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у вересні минулого року. Тоді, водій автомобіля «Honda Civic», 1995 року народження, втратив керування автомобілем, в’їхав у бетонний відбійник, після чого в некерованому стані виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся із автомобілем «Dacia Logan».

Внаслідок зіткнення 52-річний водій «Dacia Logan» та його 61-пасажирка отримали тяжкі травми та були госпіталізовані до лікарні. Зокрема, невдовзі, від отримання тяжких травм жінка загинула. Винуватець ДТП також отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Встановлено, що водій автомобіля «Honda Civic» під час керування автомобілем перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, зокрема проведена експертиза показала 1,98 проміле алкоголю в крові. Відтак, слідчі відділу розслідування ДТП Главку поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі, поліцейські зібрали усі докази провини 30-річного водія та скерували обвинувальний акт відносно нього до суду. Загалом, за вчинення смертельної ДТП кермувальнику загрожує до десяти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва