Водію, який збив на смерть трьох пішоходів, скасували умовний вирок і ув’язнили його на 6 років

Київський апеляційний суд задовольнив скарги прокуратури і призначив суворіше покарання за порушення правил дорожнього руху зі смертельними наслідками.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 23 січня.

У липні 2019-го близько 22.50 на автодорозі Київ-Одеса в Київській області чоловік за кермом суттєво перевищив швидкість. Замість дозволених 50 км/год їхав майже 150 км/год. У результаті він збив трьох пішоходів, які переходили проїзну частину.

На момент ДТП у машині з водієм були також його дружина і двоє дітей, які не постраждали.

Одразу після події чоловік викликав швидку допомогу та поліцію, свою вину визнав. До суду надійшли заяви потерпілих (родичів загиблих), що обвинувачений добровільно відшкодував їм шкоду і вони більше не мають до нього претензій і просять його суворо не карати.

У серпні 2022 року суддя Києво-Святошинський райсуду Київської області Світлана Хрипун ухвалила вирок: 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбуття покарання на три роки.

Прокурори оскаржили вирок, кажучи що покарання не відповідає тяжкості злочину.

На думку прокурорів, суд першої інстанції не мотивував свого рішення про звільнення обвинуваченого від відбування тюремного покарання з випробуванням і не врахував, що той скоїв злочин, внаслідок якого загинули троє людей. Крім цього, суд не встановив водієві ніяких заборон щодо керування транспортними засобами.

Суд першої інстанції брав до уваги позитивні характеристики обвинуваченого за місцем роботи та навчання, що він є фізичною особою-підприємцем, раніше не судимий, одружений, має постійне місце реєстрації та проживання, утримує матір інваліда 2 групи, батька-пенсіонера, учасника бойових дій і те, визнав вину і частково відшкодував потерпілим шкоду. Але прокурор вважає, що цього не достатньо для для висновку про можливість виправлення без відбування покарання.

Апеляційний суд вважає, що перша інстанція у повній мірі не врахувала, що водій перевищив дозволену швидкість майже на 100 км/год, чим грубо порушив Правила дорожнього руху України, що призвело до тяжких наслідків — загибелі трьох осіб. Тому колегія суддів вважає правильними доводи апеляційних скарг прокурорів, що вирок є надто м’яким і явно несправедливим.

Попередній вирок скасували і ухвали новий: 6 років ув’язнення із забороною керувати транспортними засобами строком на 3 роки.